Barış Boyun cezaevinden mektupla talimat verdi! Çetenin tepe isminden savcıya suikast planı: 'Üzerimize çok geliyor, öldürün'

Türkiye'nin azılı suç örgütleri arasında yer Boyunlar çetesi dur durak bilmiyor. İtalya'da cezaevinde bulunan çete lideri Barış Boyun'un örgütünü yönetmeye devam ettiği ortaya çıktı.

CEZAEVİNDEN ÇETE YÖNETİYOR

İddiaya göre Boyun, çetesinin sürekliliğinin sağlanması için örgüt üyelerine gönderdiği 3 ayrı mektupta, "Ben buraya girdim. İşi gücü Gurur (Gurur Işınçelik) ve Mertler'e (Mert Gültepe) devrettim. Hep bir arada olun. Birbirinizi tutun bırakmayın, hep beraber hareket edin beraber yapın, beraber bölüşün..." dedi.

Boyun'un talimatı üzerine örgütün başına geçen Gurur Işınçelik ve Mert Gültepe, örgütünü motive etmek adına kanlı eylemler için hemen harekete geçti. İddiaya göre hakkında kasten öldürme, yağma, silah ve uyuşturucu ticaretinden onlarca hapis cezası istenen Işınçelik, örgütün tahsilat işlerini, Gültepe ise silah ve uyuşturucu ticaretini devraldı.

"SAVCI ÜSTÜMÜZE ÇOK GELİYOR, SUSTURUN"

Çetesini yurtdışından yöneten Gültepe, örgütün başına geçmesinin ardından iddiaya göre haklarında 574 sayfalık iddianame hazırlayan soruşturma savcısı Hasan Ceyhun'un öldürülmesi için en yakınındaki adama suikast talimatı verdi.

Gültepe, adamına, "Savcı bizim üstümüze çok geliyor. Paraysa para verin, eğer parayı kabul etmiyorsa susturun, (öldürün)" dedi.

SAVCI GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ

İddiaya göre suikast emrinin hemen ardından örgütün avukatı Yusuf İdikurt, Savcı Hasan Ceyhun ile iletişime geçti. İdikurt " "Mert Bey sizinle görüşmek istiyor" diyerek savcıya telefonla iletişim teklifinde bulundu. Ancak Ceyhun, görüşmeyi kabul etmeyerek yaşananları tutanak altına aldırdı.

"SAVCI LAFTAN ANLAMIYOR"

Yine şüpheli örgüt üyesi Hasan Hasar'ın başka bir örgüt üyesine, gönderdiği sesli mesaj da, "Savcı bayağı kıl bir adammış abi, laftan - sözden anlamıyormuş.

Barış Boyun'un adı geçince adama sanki ana - bacı küfrediyormuşsun gibi millete sarıyormuş hep, bizim çocuklar yakalandı işte, 10 kişi tutukladı. Çocukların hepsini tutukladı" dediği başka bir örgüt üyesinin telefonundan çıktı.

SAVCININ ÖZEL KORUMASI BULUNMUYOR

Ölüm emriyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken Cumhuriyet Savcısı Hasan Ceyhun'un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görev yaptığı ve Barış Boyun suç örgütüne yönelik ana soruşturmayı tek savcı olarak yürüttüğü öğrenildi.

Savcı Ceyhun'un, bugüne kadar üç ayrı tehdide maruz kalmasına rağmen hâlâ yalnızca bir polis memuru ile korunduğu ortaya çıktı. Yargı çevrelerinde 24 saat esasına göre hakkında özel koruma kararı uygulanması gerektiği belirtildi. Güvenlik kaynakları, savcının can güvenliğinin ciddi risk altında olduğunu da vurguluyor.