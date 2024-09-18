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PKK'ya darbe! Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Eylül 2024 12:27 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 12:35

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

MSB Suriye​'nin kuzeyindeki Barış Pınarı​ bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayşe18 Eylül 2024 12:40

Güvenlik önemli, böyle gelişmeler olmalı

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