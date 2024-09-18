PKK'ya darbe! Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Eylül 2024 12:27 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 12:35
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.
MSB Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güvenlik önemli, böyle gelişmeler olmalı