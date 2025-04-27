Barış Yarkadaş açıkladı: 600 PKK'lı fesih kongresi için toplanacak!

Gazeteci Barış Yarkadaş, terör örgütü PKK’nın feshiyle ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. TGRT Haber’de katıldığı programda konuşan Yarkadaş, örgüt içinde fesih yönünde uzlaşı sağlandığını ve bu amaçla 600 kişinin katılımıyla bir kongre düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, terör örgütü PKK'nın feshedilmesi yönünde bazı noktalarda uzlaşma sağlandığını ve bu doğrultuda bir kongre hazırlığı yapıldığını öne sürdü.

600 TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ BİR ARAYA GELECEK

Yarkadaş, terör örgütüne yakın kaynaklardan edindiği bilgilere dayanarak, yaklaşık 600 PKK üyesinin söz konusu fesih kongresinde bir araya gelmesinin beklendiğini ifade etti. Kongrenin tam tarihine ilişkin bir bilgi paylaşmayan Yarkadaş, örgüt içinde bu yönde bir gündem oluştuğunu belirtti.

“PKK'nın feshi konusunda sanırım bazı noktalarda uzlaştılar. Benim terör örgütünün yayın organlarından edindiğim bilgiye göre 600 terör örgütü üyesinin fesih kongresinde toplanması bekleniyor.” diyen Yarkadaş, gelişmeleri yakından takip ettiğini ve örgütün yayın organlarında da bu konuyla ilgili değerlendirmelere yer verildiğini söyledi.