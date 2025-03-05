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 | Banu İriç

Barış Yarkadaş'tan Selahattin Demirtaş ve Bahçeli görüşmesi sonrası çarpıcı kulis: Serbest kalabilir

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı, siyasi kulislerde olumlu bir yankı uyandırırken, süreçte yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş arasında gerçekleşen görüşmenin ardından, gazeteci Barış Yarkadaş, dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. DEM Parti’ye yakın hukukçularla yaptığı görüşmelerde, Selahattin Demirtaş’ın serbest kalabileceği beklentisinin yüksek olduğunu aktardı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 00:10

Gazeteci ve eski milletvekili Barış Yarkadaş TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında Türkiye’de çözüm sürecine yönelik yeni gelişmelerin yaşandığını belirterek, DEM Parti sosyolojisinin Abdullah Öcalan’ın son mesajından memnun olduğunu ifade etti. Yarkadaş, sürecin uzun süredir devlet tarafından planlandığını dile getirerek, hükümetin terörle mücadele ve barış süreciyle ilgili aşamalı bir yol haritası hazırladığını öne sürdü.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ AŞAMALI BİR PLAN HAZIRLIYOR”

Yarkadaş, sürecin detaylarına dair yaptığı açıklamada, devletin terör örgütü liderlerinin hangi ülkelere gönderileceği, silahların nasıl toplanacağı ve suça karışmamış örgüt mensuplarının geleceğinin nasıl şekilleneceği gibi konular üzerinde çalıştığını belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti, 3-4 ay içerisinde aşamalı bir planla terör örgütü liderlerinin hangi ülkelere gönderileceğini, silahların nereye alınacağı, suça karışmamış olan örgüt mensuplarının ne yapılacağı konuşuyor." diyen Yarkadaş, devletin yeni bir süreci yönettiğine dikkat çekti.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SERBEST KALABİLİR Mİ?

Barış Yarkadaş, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yakın zamanda serbest kalabileceğini öne sürdü. Yarkadaş, bu konuda DEM Parti’ye yakın bir avukattan aldığı bilgiyi paylaşarak, sürecin hızla ilerlediğini vurguladı:

"Hatta bu konular bu kadar hızlı konuşulmamışken ben DEM Partili bir avukatla karşılaştım, Selahattin Demirtaş 2-3 aya çıkar dedi. Aslında AİHM kararları uygulansa zaten dışarıda olması lazım."

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Sıkça Sorulan Sorular

ABDULLAH ÖCALAN NE MESAJ VERDİ?
Terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan, DEM Parti heyetiyle İmralı Adası’ndan yaptığı açıklamada, silah bırakma çağrısında bulunduğunu ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Öcalan, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilir" diyerek, sistem arayışlarının ancak demokratik yollarla çözülebileceğini vurguladı. "Demokrasi dışı bir yöntem mümkün değildir ve olmamalıdır. Demokratik uzlaşma, temel yöntemdir. Barış ve demokratik toplum sürecinin dili de bu gerçekliğe uygun şekilde geliştirilmelidir" ifadelerini kullanan Öcalan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu iradeyi önemli bulduğunu belirtti. Diğer siyasi partilerin de sürece olumlu yaklaştığını ifade eden Öcalan, bu atmosferin PKK’nın silah bırakması için uygun bir zemin oluşturduğunu dile getirdi. "Tüm grupların silah bırakması ve PKK’nın kendini feshetmesi için kongrenizi toplayın ve karar alın" diyerek örgütüne seslenen Öcalan, "Zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve parti gibi, gönüllü olarak devlet ve toplumla bütünleşme yolunu seçmelisiniz" ifadelerini kullandı. Açıklamasının sonunda, "Ortak yaşama inanan ve bu çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletiyorum" dedi.
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