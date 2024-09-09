Barışmak için toplandılar sonu ölümle bitti: Mehdiyim diye geziyormuş

09 Eylül 2024 13:53 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 14:02

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisiyle barışmak için gelen kız kardeşinin erkek arkadaşını bıçakla öldüren sanığın yargılanması başladı. Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü yaşanan olaydan ifadeler ortaya çıktı. Sanığın kız kardeşi Neslihan Ç., "Dikiz aynasından abimin Ali'yi bıçakladığını gördüm,hemen durdum ve araçtan inerek bağırmaya başladım" dedi.

Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününe rast gelen 30 Haziran 2023'de İzmit’te Çayırköy'deki ormanlık alanda bir olay meydana gelmişti. 43 yaşındaki iş adamı Ali Rıza Düzova küs olduğu kız arkadaşının abisi Kenan Ç. ile barışmak için bayramda yanına gitti.

Kız arkadaşı Neslihan Ç. ile Kenan Ç.'nin yanına giden ve beraber vakit geçiren Ali Rıza Düzova, yemek yedikten sonra ayrılmak istedi. Düzova, Kenan Ç.'nin ısrarı üzerine bir süre daha yanında kaldı. Gitmek isteyen Düzova, kız arkadaşının abisi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Düzova, olaydan 3 gün sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kenan Ç. ise tutuklandı.

DOĞRUYU YANLIŞI AYIRT EDEMİYORDUM

Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Salonda taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Kenan Ç. ile tanık kardeşi Neslihan Ç. SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık Kenan Ç., "2014 yılından beri psikiyatri tedavi görüyordum. Pipolar bozukluk tedavisi görüyordum. Bir süredir ilaçlarımı kullanmıyordum. Rahatsızlığım sebebiyle çalışamadım, aileme ve başkasına zarar vermemek için çiftlik evinde kalmaya başladım. Doğruyu yanlışı ayırt edemiyordum. Daha önce de hastalığımdan kaynaklı nadiren de olsa aileme zarar verme eğilimim olmuştur. Olay günü kardeşim beni arayarak yanıma geleceğini söyledi. Ben tek başına geleceğini sanıyordum ancak erkek arkadaşı Ali Rıza Düzova ile geldi" dedi.

BAKIP KÜFÜR ETTİ

Kenan Ç., ifadesinde olay günü çiftlik evinde mangal yaptıklarını kardeşinin gitmek istediklerini söyledi. Kısa bir süre sonra ot toplamak için kız kardeşinin aracına bindiğini ve yol kenarında indiğini belirten Kenan Ç., ifadelerinde ''Ben tekrar kalmalarını isteyince kardeşim, 'Ben gidiyorum, Ali Rıza seninle kalsın' dedi ve arabaya giderek ilerledi. Ali bu sırada bana, 'Ne bakıyorsun?' diyerek küfür etti. Ne olduysa ondan sonra oldu. Gözüm karardı, olay nasıl oldu hatırlamıyorum. Kimseye bir şey olmasını istemezdim. Ayrıca Ali Rıza daha önce beni mesajla ölümle tehdit etti" diye konuştu.

2 MİLYON TL DETAYI

Mahkeme Başkanı Gültekin Remzi Yüksel'in 'Seni tehdit eden biriyle neden oturup yemek yedin?' sorusunu sanık, "İyi niyetimden. Ayrıca maktul 4 yıldır kız kardeşimle beraberdi. Ali Rıza'nın evli olduğunu ve çocukları olduğunu biliyordum" diyerek yanıtladı.

Maktul ailesinin avukatı Gözde Türköz'un ise sanığa, "Ali Rıza iş adamıydı. İş sebebiyle kazandığı ve elden aldığı 2 milyon TL'den haberin var mıydı? 2 milyon TL Ali Rıza öldükten sonra evde bulunamadı" sorusunu yöneltti. Sanık Kenan Ç. ise söz konusu paradan haberinin olmadığını ifade etti.

SÜREKLİ ISRAR EDİYORDU

Tanık olarak dinlenen 29 yaşındaki Neslihan Ç. İse Ali ile 4 senedir beraber yaşadıklarını abisinin evlenmelerini istediğini ve bu yüzden aralarının açıldığını belirtti. Neslihan Ç. Telefonda abim küfür ettiği için onu engellediğini dile getirdi.

Abisinin kaldığı yerin ıssız olduğunu söyleyen Neslihan Ç., Aracı saatlik kiraladığımız ve banka kartımdan para kalmadığı için kalkmak istedik. Ayrıca araç firması da ödeme için sürekli beni arıyordu. Ancak abim ısrarla kalmamızı istedi. Kendisinin bir süredir yalnız yaşadığından sıkıldığını düşünerek bir süre daha kaldık ve kalktık. Abimde bizimle gelerek yolda ineceğini söyledi. Yolda, 'Baraj var, oraya gidelim' dedi. Ancak yollar dar ve engebeli olduğu için yolda ilerleyemedik. Çeşme başında durduk. Daha sonra ormanda erik toplamayı teklif etti. Sürekli kalmamız için inanılmaz derecede ısrar ediyordu" dedi.

"ABİMİN ALİ'Yİ BIÇAKLADIĞINI GÖRDÜM"

Abisinin ısrarlarına rağmen gitmek istediğini söyleyen Neslihan Ç., "Gitmemiz gerektiğini söyledim ve şoför koltuğuna oturdum. Ali de yolcu koltuğuna oturmak istedi ancak abim kapının önüne geçti ve izin vermedi. Bunun üzerine Ali, 'Tamam ben kalırım' dedi, birbirimize göz kırptık. Biz aslında birbirimize göz kırparak 'Biraz ilerleyince arabaya binersin' manasında işaret ettik. Araçla biraz ilerledikten sonra tekrar Ali'yi alıp devam edecektim. Ben ilerledikten sonra dikiz aynasından abimin Ali'yi bıçakladığını gördüm. Hemen durdum ve araçtan inerek bağırmaya başladım. Ali koşarak arabaya bindi. Hemen hızla aracı sürdüm. Anayola çıktık ve yardım istemek amacıyla ters yönden akaryakıt istasyonuna gittim. Ambulans ve polisi aradım. Ambulansla Ali'yi hastaneye götürdüm" diye konuştu.

Ali Rıza Düzova'nın 2 gün yoğun bakımda kaldığını ve 3'üncü gün vefat ettiğini dile getiren Neslihan Ç., birlikte yemek yerken Ali’nin abisine tahrik edici tavrı olmadığını söyledi. Neslihan Ç., ifade verirken abisinin babası ve annesine şiddet uyguladığını öğrendi. Neslihan Ç., "Abimin bıçak bilediğini gördüm ancak mangal yapacağı için bıçağı bilediğini düşündüm" dedi.

"ALİ'NİN MADDİ DURUMU İYİ DEĞİLDİ"

Avukat Gözde Türköz, sanığa yönelttiği soruyu Neslihan Ç.'ye de sordu. Bunun üzerine Neslihan Ç., "Hayır, haberim yoktu. Uzun süredir Ali çalışmıyordu, kendisiyle beraber yaşıyorduk ancak evin kirasını ben ödüyordum. Hatta annesinin cenazesinde benden borç para almıştı. Maddi durumu iyi değildi. Abimin daha önce psikolojik tedavi gördüğünü biliyordum ama ne aşamada olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

SANIK 'MEHDİYİM' DİYORMUŞ

Sanık avukatı Anıl Acurman ise "Sanık o dönemde 'Mehdiyim' diye babasına ve arkadaşlarına karşı söylemlerde bulunuyormuş. Bugün gördüğünüz kişi ile o tarihteki kişi aynı değil, bu süre zarfında sanık tedavi gördü ve kendini ifade edebilecek duruma geldi. Müvekkilim ceza ehliyetini tespiti noktasında suç tarihi itibariyle talepte bulunmuştuk ancak rapor alınmadı. Cezaevinde bulunduğu bir yıllık süre zarfında tedavi gördü" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin tam olup olmadığının tespit edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.