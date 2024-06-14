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Bariyere çarpıp araçtan dışarı savruldular: Üç kişi öldü

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Haziran 2024 04:34 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 04:41

Kocaeli Çayırova'da içinde üç kişinin bulunduğu araç bariyerlere çarptı. Devrilen araçtan savrulan kişiler yaşamını yitirdi.

 Kocaeli'nin Çayırova Bağlantı Yolu D-100 karayolunda meydana gelen feci kazada otomobilin içindekiler öldü.

Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 35 AGB 557 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bariyere çarpıp araçtan dışarı savruldular: Üç kişi öldü - 1. Resim

OTOMOBİLDEN SAVRULAN İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekipleri, ağır yaralı H.K'yi bölgede bulunan özel hastaneye kaldırırken, çarpmanın etkisiyle otomobilden savrulan Ö.B ve S.A'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. H.K'nin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ö.B ve S.A'nın cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Bariyere çarpıp araçtan dışarı savruldular: Üç kişi öldü - 2. Resim

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan D-100 kara yolu istikametindeki ulaşım, aracın çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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