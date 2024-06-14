Bariyere çarpıp araçtan dışarı savruldular: Üç kişi öldü
Kocaeli Çayırova'da içinde üç kişinin bulunduğu araç bariyerlere çarptı. Devrilen araçtan savrulan kişiler yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Çayırova Bağlantı Yolu D-100 karayolunda meydana gelen feci kazada otomobilin içindekiler öldü.
Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 35 AGB 557 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLDEN SAVRULAN İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Sağlık ekipleri, ağır yaralı H.K'yi bölgede bulunan özel hastaneye kaldırırken, çarpmanın etkisiyle otomobilden savrulan Ö.B ve S.A'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. H.K'nin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ö.B ve S.A'nın cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan D-100 kara yolu istikametindeki ulaşım, aracın çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.