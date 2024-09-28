Bariyerleri aştı, karşı şeride geçip sürüklendi! Adeta kağıt gibi ezildi: Yaralılar var

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

28 Eylül 2024 04:24 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 04:42

Kırıkkale'de bir araç metrelerce sürüklenip kağıt gibi ezildi, hurda yığınına döndü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce demir bariyerleri aştı ardından karşı şeride geçerek 130 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralılar var.