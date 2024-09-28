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Bariyerleri aştı, karşı şeride geçip sürüklendi! Adeta kağıt gibi ezildi: Yaralılar var

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Eylül 2024 04:24 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 04:42

Kırıkkale'de bir araç metrelerce sürüklenip kağıt gibi ezildi, hurda yığınına döndü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce demir bariyerleri aştı ardından karşı şeride geçerek 130 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralılar var.

Kırıkkale​ çevre yolunda görüntüsüyle dehşete düşüren bir kaza​ meydana geldi. Otomobil sürücüsü kontrolü kaybedince araç bariyerlerin üzerinden karşı şeride geçip sürüklendi. 

Şoförünün kimliğinin henüz belirlenemediği araçta sürücü​ ve isminin Z.Z olduğu öğrenilen yolcu​ ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan yaralılar hastaneye götürüldü.

Bariyerleri aştı, karşı şeride geçip sürüklendi! Adeta kağıt gibi ezildi: Yaralılar var - 1. Resim

Kaza sonrası aracın kağıt gibi ezildiği görüntüsü dikkatleri çekti. Polis ekipleri, kaza alanında yol güvenliğini sağladı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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