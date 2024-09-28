Bariyerleri aştı, karşı şeride geçip sürüklendi! Adeta kağıt gibi ezildi: Yaralılar var
Kırıkkale'de bir araç metrelerce sürüklenip kağıt gibi ezildi, hurda yığınına döndü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce demir bariyerleri aştı ardından karşı şeride geçerek 130 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralılar var.
Kırıkkale çevre yolunda görüntüsüyle dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. Otomobil sürücüsü kontrolü kaybedince araç bariyerlerin üzerinden karşı şeride geçip sürüklendi.
Şoförünün kimliğinin henüz belirlenemediği araçta sürücü ve isminin Z.Z olduğu öğrenilen yolcu ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan yaralılar hastaneye götürüldü.
Kaza sonrası aracın kağıt gibi ezildiği görüntüsü dikkatleri çekti. Polis ekipleri, kaza alanında yol güvenliğini sağladı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.