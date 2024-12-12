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Bartın'da akıl almaz olay: Polisten kaçan sürücü, aracını bırakıp köprüden atladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Aralık 2024 02:34 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 02:37
Bartın&#039;da akıl almaz olay: Polisten kaçan sürücü, aracını bırakıp köprüden atladı

Bartın'da polisten kaçan sürücü, aracını terk edip 10 metre yükseklikteki bir köprüden atladı. Sekerek kaçmaya devam eden sürücü izini kaybettirdi.

Bartın​'da polisin "dur" ihtarına uymayan kamyonet​ sürücüsü A.Y, peşine takılan polis​ ekiplerinin sıkıştırması sonucu Türbe Caddesi'nde aracını durdurdu. Bir anda araçtan inen sürücü hızla köprünün karşı yakasına geçti. Yaklaşık 10 metre yükseklikteki demir korkuluklara çıkan A.Y., çamur zemine atladı.

Bartın'da akıl almaz olay: Polisten kaçan sürücü, aracını bırakıp köprüden atladı - 1. Resim

KAYIPLARA KARIŞTI

Atladığı yerde bir süre sonra doğrulan A.Y., sekerek kaçmaya devam etti. Mezarlıkların bulunduğu bölgeye doğru giden şahıs, izini kaybettirmeyi başardı.

Bartın'da akıl almaz olay: Polisten kaçan sürücü, aracını bırakıp köprüden atladı - 2. Resim

Kimlik ve eşkal bilgisi verilen şahsın yakalanması için bölgeye çok sayıda bekçi ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan aramalarda şahsın izine rastlanamazken, araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Şahsın alkollü olması nedeniyle polisten kaçtığı tahmin ediliyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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