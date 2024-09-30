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Bartın'da eğitime 1 gün ara verildi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Eylül 2024 20:35 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 20:41
Bartın&#039;da eğitime 1 gün ara verildi

Bartın'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bartın​ Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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Aylin30 Eylül 2024 20:42

Bu hava şartlarıyla evde de dinlenmek iyi olurmuş

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