Bartın'da eğitime 1 gün ara verildi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Eylül 2024 20:35 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 20:41
Bartın'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Bartın Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
Bu hava şartlarıyla evde de dinlenmek iyi olurmuş