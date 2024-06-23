Bartın'da feci kaza... İki araç çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı

23 Haziran 2024 02:43 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 02:45

Bartın Sinop Karayolu'nda feci bir kaza meydana geldi. Bartın istikametine seyir eden C.D yönetimindeki araç ile Bartın yönünden gelerek Aliobası köyüne dönüş yapan 19 yaşındaki Selçuk E. idaresindeki aracın çarpışması sonucu meydana geldi.

Feci kaza sonrası Selçuk E. yönetimindeki araç taklalar atarak yol kenarında kanala düştü. İstinat duvarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü, yanında bulunan 20 yaşındaki Berat Y. ve 19 yaşındaki E.K araçta sıkıştı. Ekiplerin uğraşları sonucu araçtan çıkarılan sürücü Selçuk E. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak aynı araçtan çıkarılan Berat Y. hastanede hayatını kaybetti.

Diğer araçta bulunan 71 yaşındaki Hanife D. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü C.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken ile diğer araçtan çıkarılan E.K'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

YAKINLARI BÜYÜK ACI YAŞADI

Feci kazada hayatını kaybeden Selçuk E., Berat Y. ve ağır yaralı E.K'nin arkadaş olduğu ve Kurucaşile tarafını gezmeye gittiği ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği belirtilirken, diğer araçta bulunan ve kazada ölen Hanife D. ile yaralı sürücü C.D'nin bir yakınlarının düğününden geldikleri öğrenildi. Ölenlerin olay yerine gelen yakınları acı haberi alınca büyük acı yaşadı.

Feci kazanın ardından Amasra Kaymakamı Kadir Perçi de olay yerine gelerek, incelemede bulundu. Jandarma ekipleri ise yolda başka bir kazanın yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından tamamen ulaşıma açıldı.