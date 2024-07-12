Bartın'da hastane dönüşü korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı 

12 Temmuz 2024 19:15 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 19:17

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, Bartın'da ikamet eden ve kalp rahatsızlığı bulunan Hasan A. (75), sağlık sorunları nedeniyle Bartın İl Özel İdaresi'nde çalışan oğlu Radet A. (41), eşi Hatice A. (70) ve 11 yaşındaki torunu D.A. ile birlikte tedavi amacıyla Karabük'teki bir hastaneye götürüldü.

Yapılan testlerin ardından aile, Bartın'a dönmek üzere Karabük'ten yola çıktı. Radet A.'nın kullandığı 74 BS 637 plakalı otomobil, Karabük-Bartın karayolunda Ulus ilçesi Abdipaşa beldesi Yeni Mahalle ağaçlı yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 3 YARALI!

Kazada sürücü Radet A. ve babası Hasan A. ağır yaralanırken, sürücünün annesi Hatice A. ve kızı D.A. hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ulus ve Bartın'daki hastanelere kaldırıldı ancak ağır yaralı Hasan A. yolda hayatını kaybetti.

Radet A.'nın hayati tehlikesi bulunurken, annesi Hatice A. ile kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından ikinci bir kazanın önlenmesi için jandarma ve polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanan karayolu, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.