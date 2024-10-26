Bartın’da maden ocağında göçük: Ölü var!

26 Ekim 2024 17:56 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 17:58

Bartın Hattat Enerji maden ocağında göçük meydana geldi. Olayın tavan çökmesi sonucu meydana geldiği belirtilirken, kazada 1 kişi öldü.

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Bartın​'da Hattat Enerji ve Maden A.Ş.'ye ait maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir madenci hayatını kaybetti.

TAVAN ÇÖKTÜ

Edinilen bilgilere göre, Hattat Enerji ve Maden A.Ş'ye ait Hema Tarlaağzı köyündeki maden ocağının -300 kotundaki üretim panosunda tavan çökmesi sonucunda göçük meydana geldi. Göçük altında kalan ve yürütülen çalışmalarla ocaktan çıkarılan 37 yaşındaki Ferdi Tayyar ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

İlk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldıran Tayyar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 37 yaşındaki Tayyar'ın henüz 1 ay önce evlendiği öğrenildi.