Bartın'da ortalık karıştı, gruplar birbirine girdi: 6 gözaltı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Kasım 2024 17:38 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 17:39
Bartın'da yan bakma sebebiyle meydan kavgası çıktı. Polis grupların birbirine girmesi sonrası harekete geçti. Tekmeli ve yumruklu kavgada iş yerinin camı kırılırken 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Bartın'da 2 grup arasında yan bakma yüzünde çıkan tekmeli-yumruklu kavgada bir iş yerinin cam kapısı kırılırken, 6 kişi gözaltına alındı.
YUMRUKLAR VE TEKMELER KONUŞTU
Şadırvan Caddesi'nde yürüyen 2 kişi ile bir iş yerinde oturan 4 kişi arasında yan bakma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek cadde ortasında meydan kavgasına dönüştü. Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı olayda taraflar yumruk ve tekmelerle birbirine girdi.
Bir iş yerinin cam kapısının kırıldığı olaylarda, polis ekipleri sakinleştirdiği taraflardan toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı