Bartın'da ortalık karıştı, gruplar birbirine girdi: 6 gözaltı

21 Kasım 2024 17:38 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 17:39

Bartın'da yan bakma sebebiyle meydan kavgası çıktı. Polis grupların birbirine girmesi sonrası harekete geçti. Tekmeli ve yumruklu kavgada iş yerinin camı kırılırken 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bartın​'da 2 grup arasında yan bakma yüzünde çıkan tekmeli-yumruklu kavgada bir iş yerinin cam kapısı kırılırken, 6 kişi gözaltına alındı.

YUMRUKLAR VE TEKMELER KONUŞTU

Şadırvan Caddesi'nde yürüyen 2 kişi ile bir iş yerinde oturan 4 kişi arasında yan bakma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek cadde ortasında meydan kavgasına dönüştü. Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı olayda taraflar yumruk​ ve tekmelerle birbirine girdi.

Bir iş yerinin cam kapısının kırıldığı olaylarda, polis ekipleri sakinleştirdiği taraflardan toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.