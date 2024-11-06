Bartın'da Ruslara patlama uyarısı!

06 Kasım 2024 15:02 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 15:03

Bartın'ın tarihi ilçesi Amasra, Astoria Grande isimli kurvaziyerle Rus turistleri ağırladı. Rus turistler Amasra'nın en güzel yerlerini gezerek fotoğraf çektirdi. İlçede bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesine bağlı maden ocağında kontrollü patlama nedeniyle Rus turistler uyarıldı.

Bartın’ın gözde ilçesi Amasra, 193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip Astoria Grande isimli kurvaziyere 58. Kez kapısını açarken bin 53 yolcu 420 personel ile Amasra Limanı'na yanaştı. Gemideki turistler Amasra kalesi, Amasra Müzesi, Kemere köprüsü, tarihi Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman ve Küçük liman gibi turistik ve tarihi bölgeleri gezdi. Ancak turistlerin beklemediği bir uyarı yapıldı.

Astoria Grande gemisinin bu yıl ki son seferini 28 Kasım 2024'te düzenleyeceğini belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, 2025 yılının Ocak ayı ile birlikte gemi seferlerinin devam edeceğini kaydetti.

KARADENİZ ÖNEMLİ KRUVAZİYER GÜZERGAHI OLACAK

Çakır, "Gemi toplamda 58'inci, bu yıl ise 25. seferini düzenledi. Bu yıl içerisinde bir seferimiz daha var. Rus turistler için keyifli bir sonbahar günü, esnafımız için de bayram günü. Bizler de Rus misafirlerimizle olmaktan dolayı mutluyuz. 2024 yılında son bir seferimiz kaldı. Sonra 2025 yılı programımız başlayacak. Bu yıl için ise planlanan sefer sayısı 32. Şu anda Karadeniz'de yolcu taşıyan başka bir gemi yok. Maalesef Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle başka bir gemi tura çıkamıyor. Güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Umarım bu savaşın bitiminde de Karadeniz'de önemli bir kruvaziyer güzergahı olacak" diye konuştu.

PATLAMA UYARISI

İlçede bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesine bağlı maden ocağında kontrollü patlama yapılacak olması nedeniyle ilçe halkı ve Rus turistler, yapılan anonslarla uyarıldı. Amasra Belediyesi tarafından Türkçe ve Rusça yapılan anonslarda, maden ocağında kontrollü patlama yapılacağı ve patlama sesi nedeniyle korku ve paniğe kapılmamaları gerektiği anons edildi. İlçede gezen Rus turistlere belediye hoparlöründen yapılan anonslarla patlama bilgisi duyurulurken, gemide de yapılan Rusça anonslarla içerideki Rus yolcular uyarıldı.

Yapılan uyarıların ardından ise ilçede patlama sesleri duyuldu.