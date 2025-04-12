Barzani, Erdoğan ile ne konuştuklarını açıkladı! DEM Parti detayı dikkat çekti

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, görüşmede ne konuştuklarını açıkladı. Görüşmeyi "son derece verimli" olarak değerlendiren Barzani, Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabul etmesi hakkında da yorumunu paylaştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

ÖCALAN'IN PKK'YA ÇAĞRISI

Görüşmenin "son derece verimli" geçtiğini belirten Barzani, "Türkiye'de barış sürecinin istikrar ve kalıcı barışa giden bir yol olarak yeniden canlandırılmasının önemini yineledim. Bu tarihi fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini ve PKK’nın Öcalan’ın çağrısına olumlu yanıt vermesi gerektiğini vurguladım" dedi. Barzani görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle gerçekleştirdiği son görüşmenin diyalog ve barış açısından taşıdığı öneme dikkat çekildiğini söyledi.

İLİŞKİLER TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALINDI

IKBY Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Barzani ile Erdoğan’ın görüşmesinde, Türkiye’nin Irak ve IKBY ile olan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alındığı, özellikle Kalkınma Yolu Projesi’nin masaya yatırıldığı aktarıldı. Tarafların ayrıca karşılıklı çıkarları gözeten iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki ortak isteği bir kez daha teyit edildi.