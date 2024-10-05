Baş ağrısına dikkat! Yaz geri geldi: Lodos etkisini artıracak

05 Ekim 2024 13:38 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 13:38

Yurt genelinde yaz havası etkili olurken yarın daha da sert esecek olan lodos, halsizlik ve baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Batıya çöl tozu da giriş yaparken Meteoroloji Genel Müdürlüğü gece saatlerinde Marmara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Marmara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 1-3 derece artacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

LODOSA DİKKAT!

Beş büyük kentte hava yine sıcak. İzmir biraz bulutlanıyor. Lodos çok sert esecek. İstanbul öğleden sonra daha bulutlu, pazar gecesi ve pazartesi sabahı kısa süreli yağmurlar görülecek. Ankara güneşli, Bursa'da akşam üstü yağmur geçişi bekleniyor. Antalya'da bugünlerde hava bunaltıcı. İstanbul 28, Ankara 29, İzmir 31, Bursa 30, Antalya 31 derece.

Marmara'da lodos sert esecek. Önce Trakya ve Çanakkale çevresinde, geceye doğru Sakarya bölümünde kısa süreli yağmurlar görülecek. Edirne 28, Kocaeli 30, Balıkesir 31 derece. Pazartesi hava 5 derece daha serin ve hafif yağmurlu olacak. İç Anadolu'da lodos pazartesi daha sert esecek. Hava güneşli. BU iki gün sıcaklık daha da artıyor. Öğle 28-29 dereceye kadar çıkacak. Gece ise Sivas 8, Konya 12 derece.