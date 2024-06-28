Başakşehir Mall Of İstanbul AVM'de yangın çıktı, TEM yan yol kapandı

28 Haziran 2024 23:29 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 23:34

Akşam saat 20.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Mall of İstanbul AVM'nin açık otoparkında yangın başladı..

Alevler bir anda açık otoparkı aşarak otluk alana sıçradı. Otopark ve otluk alandaki yangın ağaçlara da sirayet etti. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabasıyla söndürüldü.

TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle TEM otoyolu yan yol bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Paniğe neden olan yangın, vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangınla ilgili inceleme sürüyor.