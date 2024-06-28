Başakşehir Mall Of İstanbul AVM'de yangın çıktı, TEM yan yol kapandı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Haziran 2024 23:29 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 23:34
Başakşehir'de bulunan Mall of İstanbul AVM'de yangın paniği yaşandı. Alevler kısa sürede otluk alana sıçradı. Polis ekipleri iş çıkışı trafiğinde önlem amaçlı TEM Otoyolu yan yolu trafiğe kapattı.
Akşam saat 20.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Mall of İstanbul AVM'nin açık otoparkında yangın başladı..
Alevler bir anda açık otoparkı aşarak otluk alana sıçradı. Otopark ve otluk alandaki yangın ağaçlara da sirayet etti. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabasıyla söndürüldü.
TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Yangın nedeniyle TEM otoyolu yan yol bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Paniğe neden olan yangın, vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı