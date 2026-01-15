Başakşehir'de 3 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Başakşehir'de sabah saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 3 İETT otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.