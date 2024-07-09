Başakşehir'de başıboş köpekler adamın etrafını sardı, kaçacak yeri kalmadı!
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Temmuz 2024 22:10 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 22:14
İstanbul Başakşehir'de sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan adamın çaresizce kaçma anları kameraya yansıdı. Korku dolu anlar yaşayan adamı o esnada yoldan geçen bir sürücü kurtardı.
Başıboş sokak köpeklerinin özellikle boş arazileri ve otoyolları mesken tutması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir vatandaş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çok sayıda köpeğin saldırısına uğrayan kişi sağa sola koşarak kendini kurtarmaya çalıştı. O esnada oradan geçen bir araç sürücüsü korna çalarak köpekleri korkutup adamı kurtardı. Saldırı ve otomobilin gelme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı