Başakşehir'de başıboş köpekler adamın etrafını sardı, kaçacak yeri kalmadı!

09 Temmuz 2024 22:10 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 22:14

Başıboş sokak köpeklerinin özellikle boş arazileri ve otoyolları mesken tutması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir vatandaş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çok sayıda köpeğin saldırısına uğrayan kişi sağa sola koşarak kendini kurtarmaya çalıştı. O esnada oradan geçen bir araç sürücüsü korna çalarak köpekleri korkutup adamı kurtardı. Saldırı ve otomobilin gelme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.