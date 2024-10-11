Başakşehir'de bıçaklı saldırgan dehşeti! Yolda yürüyen 3 kişiyi bıçakladı! Okula girmeye çalıştı

11 Ekim 2024 12:51 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 13:14

İstanbul Başakşehir'de meydana gelen korkunç olayda bir şahıs yolda yürüyen 3 kişiye bıçakla bir anda saldırmaya başladı. O dehşet dolu anlar kameralara saniye saniye yansırken saldırganın yaraladığı 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırganın bilgisayar oyunlarından etkilenerek böyle bir eylem gerçekleştirdiği ve olay yerinde bulunan bir okula da girmeye çalıştığı öğrenildi.

Dehşete düşüren olay İstanbul​ Başakşehir​'de meydana geldi. Bir şahıs Rabia Caddesi üzerinde yürüyen kişilere bir anda bıçakla saldırmaya başladı. Korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansırken saldırgan 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Saldırı sonrasında ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

SALDIRIDAN ÖNCE HAZIRLIK YAPMIŞ

17 yaşında olduğu öğrenilen M.G. isimli saldırgan kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırganın 3 kişiyi bıçaklamadan önce olay yerinde bulunan tenha bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçasını alarak hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

BİLGİSAYAR OYUNUNDAN ETKİLENMİŞ!

Öte yandan 17 yaşındaki M.G isimli saldırganın bilgisayar oyunlarından etkilenerek böyle bir eylem gerçekleştirdiği ve olay yerinde bulunan bir okula da girmeye çalıştığı öğrenildi.