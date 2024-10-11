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Başakşehir'de bıçaklı saldırgan dehşeti! Yolda yürüyen 3 kişiyi bıçakladı! Okula girmeye çalıştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 12:51 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 13:14

İstanbul Başakşehir'de meydana gelen korkunç olayda bir şahıs yolda yürüyen 3 kişiye bıçakla bir anda saldırmaya başladı. O dehşet dolu anlar kameralara saniye saniye yansırken saldırganın yaraladığı 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırganın bilgisayar oyunlarından etkilenerek böyle bir eylem gerçekleştirdiği ve olay yerinde bulunan bir okula da girmeye çalıştığı öğrenildi.

Dehşete düşüren olay İstanbulBaşakşehir​'de meydana geldi. Bir şahıs Rabia Caddesi üzerinde yürüyen kişilere bir anda bıçakla saldırmaya başladı. Korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansırken saldırgan 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Saldırı sonrasında ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. 

Başakşehir'de bıçaklı saldırgan dehşeti! Yolda yürüyen 3 kişiyi bıçakladı! Okula girmeye çalıştı - 1. Resim

SALDIRIDAN ÖNCE HAZIRLIK YAPMIŞ

17 yaşında olduğu öğrenilen M.G. isimli saldırgan kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırganın  3 kişiyi bıçaklamadan önce olay yerinde bulunan tenha bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçasını alarak hazırlık yaptığı ortaya çıktı. 

Başakşehir'de bıçaklı saldırgan dehşeti! Yolda yürüyen 3 kişiyi yaraladı - 1. Resim

BİLGİSAYAR OYUNUNDAN ETKİLENMİŞ!

Öte yandan 17 yaşındaki M.G isimli saldırganın bilgisayar oyunlarından etkilenerek böyle bir eylem gerçekleştirdiği ve olay yerinde bulunan bir okula da girmeye çalıştığı öğrenildi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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