Başakşehir'de gölet faciası: 2 çocuk öldü!

12 May 2024 23:57 - Güncelleme : 12 May 2024 23:57

Diyarbakır’da damat dehşeti: Ölü ve yaralılar var!

Diyarbakır’da damat dehşeti: Ölü ve yaralılar var!

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan gölette, serinlemek için yüzen 3 yabancı uyruklu çocuktan 2'si boğularak öldü. Olay, saat 19.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 8-10 arasında olan yabancı uyruklu 3 çocuk serinlemek için gölete girdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çocuklardan biri bir süre sonra sudan çıkarken, diğer 2 çocuk suda kayboldu. Dışarıya çıkan çocuk, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Çocuğun sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi.

2 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI!

İSAK ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu uzun süre boyunca suda kalan 2 çocuğun cesedine ulaştı.