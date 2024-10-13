Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayın altından örgüt çıktı! Soruşturmadaki detaylar ürküttü

13 Ekim 2024 17:51 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 18:04

Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayın arkasında örgüt bağlantıları çıkmaya başladı. Caddede yürüyen 3 kişiyi bıçaklayarak yaralayan 17 yaşındaki saldırgana yönelik yürütülen soruşturmada şüphelinin görüştüğü kişilerin DEAŞ ilişiği olduğu tespit edildi.

Başakşehir​'de iki gün önce meydana gelen dehşet verici olayda bir kişi rastgele bir biçimde 3 kişiyi bıçaklamıştı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde M.G'nin alışveriş merkezi önünde bir anda saldırdığı görülmüştü. Olayla ilgili yapılan soruşturmada örgüt bağlantıları çözülmeye başlandı.

DEAŞ BAĞLANTILI KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 gün önce Kayaşehir'deki AVM​'nin önünde E.Ç. (58), S.Y. (32) ve H.F.E'yi (14) bıçakla yaralayan ve Küçükçekmece Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan M.G. ile olay günü irtibat kuran yabancı uyruklu 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerden A.M, R.M. ve D.D, Kayabaşı Mahallesi'ndeki ikametlerinde gözaltına alınırken, ilçede bir spor salonunda antrenör olarak çalışan R.M'nin, terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan arandığı tespit edildi.

Olay günü zanlı A.M'den 1000 dolar alan M.G'nin parayı aynı gün annesi N.G'ye teslim ettiği, bir iş yerinden 3 gigabayt internet paketi satın aldığı ve bir saat sonra da olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olayın organize gerçekleştirildiği şüphesi üzerinde duran polis, zanlılardan A.I.S'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

