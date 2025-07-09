Basel olarak bilinen fenomen Bekir Aslan gözaltına alındı

'Basel' lakaplı Bekir Aslan, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan gözaltına alındı. Aslan'ın daha önce de çok sayıda suçtan işlem gördüğü ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle 'Basel' rumuzlu Bekir Aslan hakkında ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlattı.

SABIKASI ORTAYA ÇIKTI

Aslan, soruşturma kapsamında ikametinin önünde gözaltına alındı. Öte yandan Bekir Aslan'ın 3 adet "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet", 4 adet "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", 1 adet "Cumhurbaşkanına hakaret", 1 adet "nefret ve ayrımcılık", 1 adet "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından arşiv kaydının bulunduğu öğrenildi.