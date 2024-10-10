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Başıboş köpeğe çarpmamak isterken dereye yuvarlandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ekim 2024 05:25 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 05:29

Samsun'da başıboş köpek sorusu yüzünden trafik kazası yaşandı. Yola çıkan köpeğe çarpmamak isterken manevra yapan şoför hem köpeğe çarptı hem de dereye yuvarlandı.

Samsun​'un Atakum​ ilçesi Samsun Ankara karayolu 15. kilometresi Gürgendağ yakınlarında başıboş köpek yüzünden sürücü dereye uçtu.Ceyda Sinem Sarı idaresindeki otomobil aniden önüne çıkan başıboş köpeğe çarpıp direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazada otomobilin çarptığı köpek telef olurken, araç sürücüsü Ceyda Sinem Sarı ise yaralandı.

Başıboş köpeğe çarpmamak isterken dereye yuvarlandı - 1. Resim

Yaralı kadın sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Başıboş köpeğe çarpmamak isterken dereye yuvarlandı - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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