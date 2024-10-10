Başıboş köpeğe çarpmamak isterken dereye yuvarlandı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ekim 2024 05:25 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 05:29
Samsun'da başıboş köpek sorusu yüzünden trafik kazası yaşandı. Yola çıkan köpeğe çarpmamak isterken manevra yapan şoför hem köpeğe çarptı hem de dereye yuvarlandı.
Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 15. kilometresi Gürgendağ yakınlarında başıboş köpek yüzünden sürücü dereye uçtu.Ceyda Sinem Sarı idaresindeki otomobil aniden önüne çıkan başıboş köpeğe çarpıp direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazada otomobilin çarptığı köpek telef olurken, araç sürücüsü Ceyda Sinem Sarı ise yaralandı.
Yaralı kadın sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı