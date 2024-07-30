Başıboş köpek dehşet saçtı: Duvardan düştü, demire saplandı! Küçük çocuk yaşadığı korkuyu anlattı

30 Temmuz 2024 17:15 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:18

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan olayda; 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık, arkadaşıyla buluştuktan sonra eve dönmek istedi. Ancak Kocabıyık, bir başıboş sokak köpeğinin saldırdığını fark edince kaçmaya çalıştı.

Köpekten kurtulmaya çalışırken yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarına tırmanan Kocabıyık, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevrede bulunanların yerde hareketsiz yattığını gördükleri Kocabıyık için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Düşmenin etkisiyle nefessiz kalan ve ayağına demir saplanan Kocabıyık, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Akhisar Mustafa Kiraz Devlet Hastanesi'ne, ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Mehmet Can Kocabıyık, “Arkadaşımla ayrıldıktan sonra eve doğru giderken arkamdan bir köpek sesi duydum. Arkama baktığımda köpek bana saldırıyordu. Hızlı da geliyordu. Ben de ilk bulduğum karşıdaki apartmana doğru koştum. Oradan duvardan tırmanırken korkuluklara ayağım battı ve sırt üstü yere düştüm. Durduk yere saldırdı. Ondan birkaç dakika öncesinde de arkadaşıma saldırmıştı. Eve giderken de bana saldırdı. Geçen sene de başka bir arkadaşımın aynı köpek yüzünden kolu kırıldı” dedi.

"NORMALDE SEVERİM AMA BAZI KÖPEKLERDEN NEFRET ETMEYE BAŞLADIM"

Kendisi tanıyanların durumu ambulansa bildirdiklerini ve hastaneye kaldırıldığını söyleyen Kocabıyık, “Şansıma eski ev sahibimizin bahçesine düşmüşüm. Olanı duyunca hemen ambulans çağırdılar. Ayağıma pansuman yaptılar. Orada hep iki tane köpek duruyor. Bir tanesi geldi bana saldırdı. Normalde köpekleri severim de bazı köpeklerden nefret etmeye başladım” diye konuştu.