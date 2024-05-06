Başıboş köpek dehşeti kamerada! Yavru köpeği ve kediyi parçaladılar

06 May 2024 15:09 - Güncelleme : 06 May 2024 15:18

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başıboş köpek sorunu her geçen gün büyüyerek devam ediyor. 7 başıboş sokak köpeği bir yavru köpeğe saldırdı. Etrafını saran sokak köpekleri, yavru köpeği feci şekilde parçaladı.

O ANLAR KAMERADA

Farklı bir yerde yaşanan olayda ise iki köpeğin kovaladığı bir kedi üzeri branda ile örtülen motosiklete saklandı. Kaçmaya çalışan kedi, köpekler tarafından parçalandı. Dehşete düşüren o anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ÇOCUKLAR TEK BAŞINA DIŞARIYA ÇIKAMAYACAK DURUMDA"

Başıboş köpekler sebebiyle dışarda dolaşmakta zorlandıklarını belirten bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

"Burada birçok köpek birbirine saldırıyor. Her gece insanları uyutmadan sabahtan akşama kadar kavga ediyorlar. İnsanlar bu durumdan mağdur, okula giderken köpekler bize dik dik bakıyor, saldırmaya çalışıyorlar. Yaşı küçük çocuklar tek başına dışarıya çıkamayacak hale geldi"