Başıboş köpek dehşeti kamerada! Yavru köpeği ve kediyi parçaladılar
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı. Başıboş köpekler, yavru köpeği ve motosikletin brandasına saklanan kediyi parçaladı. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başıboş köpek sorunu her geçen gün büyüyerek devam ediyor. 7 başıboş sokak köpeği bir yavru köpeğe saldırdı. Etrafını saran sokak köpekleri, yavru köpeği feci şekilde parçaladı.
O ANLAR KAMERADA
Farklı bir yerde yaşanan olayda ise iki köpeğin kovaladığı bir kedi üzeri branda ile örtülen motosiklete saklandı. Kaçmaya çalışan kedi, köpekler tarafından parçalandı. Dehşete düşüren o anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"ÇOCUKLAR TEK BAŞINA DIŞARIYA ÇIKAMAYACAK DURUMDA"
Başıboş köpekler sebebiyle dışarda dolaşmakta zorlandıklarını belirten bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:
"Burada birçok köpek birbirine saldırıyor. Her gece insanları uyutmadan sabahtan akşama kadar kavga ediyorlar. İnsanlar bu durumdan mağdur, okula giderken köpekler bize dik dik bakıyor, saldırmaya çalışıyorlar. Yaşı küçük çocuklar tek başına dışarıya çıkamayacak hale geldi"