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 | Murat Makas

Başıboş köpek dehşeti! Vücuduna 76 dikiş atıldı

Aksaray'da Kalanlar Millet Bahçesinde KOAH hastası olan vatandaş 4 tane köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısı sonucu vatandaşa toplam 76 dikiş atıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 17:15

Aksaray’da Kalanlar Millet Bahçesinde KOAH hastası olan 64 yaşındaki emekli Cafer Bilinçli park ve çevresinde yürüyüşe çıktı. Park ve çevresindeki ağaçlık alanda yürüyen Cafer Bilinçli’ye parkta bulunan 4 köpek birden saldırdı. Kendi müdahalesiyle kurtulmaya çalışan adam köpeklerden kurtulamazken, parkta piknik yapan aileler köpeklere taş atıp kovalayarak adamı kurtardı. Cafer Bilinçli’nin sağ kolu ve sol bacağında derin ısırıklar oluşurken, bacak ve koluna toplam 76 dikiş atıldı. Olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan adam daha sonra tedavi edilerek taburcu edildi.

4 KÖPEK BİRDEN SALDIRDI

Evinde yaşanan olayı anlatan Cafer Bilinçli, "Arkadaşlarla birlikte piknik yapıyorduk orada. Her taraf ailelerle doluydu. O sırada, ben KOAH hastasıyım, oksijeni bol olduğu için ben tek başıma yürümeye başladım. O sırada 4 köpek birden üzerime saldırdı. Saldırınca aileler de vardı, koşarak geldiler. Elimle vurdum elimi parçaladı, ayağımla vurdum ayağımı parçaladı. Sağ elimde 40 dikiş sol ayağımda 36 dikiş var. Arkadaşlar sağ olsun bana gelip yardımcı oldular. Yoksa yere yatırdılar beni daha kötüsü de olabilirdi. Ambulansa haber verdiler, ambulans geldi ve gerekli müdahaleyi yaptı hastaneye gittik. Dikiş atıldı. Bunu bir de plastik cerrahinin görmesini istediler. Yalnız plastik cerrahı başka bir yerde görevli olduğu ve olmadığı için dikiş attılar. Köpeklerden kurtulamadım. Zaten yere yattım ayağımla vurdum. Yetişkin 4 köpek nasıl kurtulayım. Hepsi birden sadırdı. Oradaki aileler geldi onlar kovaladılar, taş attılar öyle gittiler. Yoksa parçalayacaklardı" dedi.

Öte yandan, evinde istirahat eden Cafer Bilinçli’ye Aksaray Belediyesi tarafından peynir ve un desteği yapılırken, belediye personeli elinde kolileri eve getirdi.

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