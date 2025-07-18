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Başıboş köpek dehşetinin son durağı bu kez Ankara! 'Yanlarından geçmeye korkuyoruz'

Tüm denetim ve yaptırımlara rağmen başıboş sokak köpekleri vatandaşın canını tehlikeye atmaya devam ediyor. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Aynı noktada yaklaşık bir ay önce de bir kişinin sahipsiz köpekler tarafından kovalandığı öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Abdullah Yılmaz, sahipsiz köpek sorununun yıllardır sürdüğünü belirterek, "Yanlarından geçmeye korkuyoruz" dedi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 00:11
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 00:16

Belediyesi sınırları içinde yer alan Serhat Mahallesi Şehit Süleyman Şahin Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir genç, etrafında toplanan sahipsiz köpekler tarafından kovalandı. Bunun üzerine koşarak bölgeden uzaklaşan genç, seyir halindeki hafif ticari araca binerek alandan uzaklaştı.

Başıboş köpek dehşetinin son durağı bu kez Ankara! 'Yanlarından geçmeye korkuyoruz'

Sahipsiz köpeklerin saldırısı, çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi. Aynı noktada yaklaşık bir ay önce de bir kişinin sahipsiz köpekler tarafından kovalandığı belirtildi.

Mahalle sakinlerinden Abdullah Yılmaz, sahipsiz köpek sorununun yıllardır sürdüğünü söyledi.

Sabah akşam sahipsiz köpeklerin bölgeden geçenleri kovaladığını ifade eden Yılmaz, "Beni servisim buradan alıyor ama şuraya kadar gelmem yetiyor, hemen saldırıyorlar. Bu durum herkes için büyük bir tehlike oluşturuyor. Özellikle de çocuklar, yaşlılar ve kadınlar için." diye konuştu.

Başıboş köpek dehşetinin son durağı bu kez Ankara! 'Yanlarından geçmeye korkuyoruz'

"YANLARINDAN GEÇMEYE KORKUYORUZ"


Fahriye Gölcü ise işten çıktığında otobüse binmek için durağa geldiğini ve burada sahipsiz köpekler nedeniyle tedirginlik yaşadığını anlattı.

Gölcü, "Otobüs beklerken çok korkuyorum bu köpeklerden. Bugün daha 1-2 tane var ama bazen sürü gibi oluyorlar. Yani yanlarından geçmeye Allah var, korkuyoruz yani." dedi.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan açıklamada, sahipsiz hayvanlara yönelik yeni yasal düzenleme çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ile gerekli çalışmaların özenle yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bugün sosyal medyada gündem olan köpek saldırısının olduğu bölgede son üç ayda 62 sokak hayvanını alarak barınaklarımıza yerleştirdik. Halihazırda 150 kapasiteli hayvan barınağımıza ek olarak 1000 kapasiteli yeni barınağımızın inşası devam etmekle beraber yine de tamamlanan kısmını kullanıma açtık. Yeni barınağımızın tamamlanması ile 1150 sokak hayvanına barınaklarımızda bakacağız. Belediye olarak vatandaşlarımızın güvenliği ve sokak hayvanlarının hijyen şartlarda bakımı önceliğimizdir."

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ETİKETLER
#güvenlik
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#Köpek_saldirisi
#Gündem
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