Başıboş köpek saldırdı, aracın üzerine çıkarak kurtuldu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Haziran 2024 09:44 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:48
Gaziantep'te 2 genç, bir başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Gençler, köpekten park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Türkiye'de son günlerde gündemi en çok meşgul eden konuların başında gelen başıboş sokak köpekleri yine birilerine büyük bir korku yaşattı.
ARACIN ÜZERİNE ÇIKARAK KURTULDULAR
Gaziantep'te dün sabah erken saatlerde 2 gence, bir başıboş sokak köpeği saldırmaya çalıştı. Gençler, köpekten park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtuldu.
O ANLAR KAMERADA
Gençlere saldırmak isteyen köpek ise bir süre araç etrafından döndükten sonra bölgeden uzaklaştı. O anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı