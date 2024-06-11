Başıboş köpek saldırdı, aracın üzerine çıkarak kurtuldu

11 Haziran 2024 09:44 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:48

Türkiye'de son günlerde gündemi en çok meşgul eden konuların başında gelen başıboş sokak köpekleri yine birilerine büyük bir korku yaşattı.

ARACIN ÜZERİNE ÇIKARAK KURTULDULAR

Gaziantep'te dün sabah erken saatlerde 2 gence, bir başıboş sokak köpeği saldırmaya çalıştı. Gençler, köpekten park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

Gençlere saldırmak isteyen köpek ise bir süre araç etrafından döndükten sonra bölgeden uzaklaştı. O anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.