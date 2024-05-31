Başıboş köpekler dehşet saçtı! 300'e yakın hayvanı telef ettiler

31 May 2024 09:57 - Güncelleme : 31 May 2024 10:23

Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi'nde yaşanan olayda, başıboş köpek sürüsü Adem Çolak'ın besi çiftliğine girdi. Köpekler, çiftlikteki koyun, tavuk ve kazlara saldırdı. 40 koyun, 150 tavuk ve 55 kazın telef olduğu olayda onlarca hayvan da ağır yaralandı.

"KÖPEKLER ANİDEN SALDIRDI"

Yaşadığı olay sonrası açıklamada bulunan Çolak, “Köpekler aniden saldırdı. Bu esnada biz yetişemedik yarım saatin içinde 50’ye yakın küçükbaşımız telef oldu. Bunun yanı sıra 150 tavuk ve 55-60 tane de kaz telef oldu. Biz mağduruz yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Biz bu işi severek yapıyoruz başka da işimiz yok” dedi.

Köpek severlere seslenen Çolak, “Biz köpeklere bir şey yapınca tepki gösteriyorlar. Bizimkiler de hayvan gelsinler şimdi bunlara da ayaklansınlar. Kurbanlık sattım ve sattığım vatandaşlara ne diyeceğim. Hayvanları biz sabahın 4’ünde kalkıp etimiz ile tırnağımız ile emek veriyoruz. Başıboş köpeklerin hayvan barınaklarına toplanmasını rica ediyorum” ifadesini kullandı.