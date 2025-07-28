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 | Efe Demir

Başıboş köpekler dehşet saçtı! Koruma altındaki ceylanı parçaladılar

Son dönemlerde sıkça gündeme gelen başıboş sokak köpekleri saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesinde başıboş köpekler, kampüs içerisindeki özel alanda koruma altında tutulan 2 ceylanı parçalayarak yedi. İşte korkunç olayın detayları...

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Başıboş köpekler dehşet saçtı! Koruma altındaki ceylanı parçaladılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 15:39

Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi merkez Osmanbey kampüsünde yaşanan olayda, üniversite yönetimi nesli tükenme tehlikesi altında olan ceylanların üreyerek çoğalması için özel bir alan oluşturdu. Kısa sürede ceylanların sayısı arttı. Üniversite ceylanların bakımını yapamadığı gerekçesiyle birkaç yıl önce Şanlıurfa ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne teslim etti. Ceylanlardan bazıları doğaya salınırken bazıları ise bakım merkezinde tutuldu.

Başıboş köpekler dehşet saçtı! Koruma altındaki ceylanı parçaladılar

CEYLANLARI GERİ ALDILAR

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçerek ceylanlardan 2 tanesini geri iade etmelerini istedi. Ceylanlar için merkez yemekhane bölgesinde göl kıyısında çitlerle çevrili bir alan oluşturuldu.

Başıboş köpekler dehşet saçtı! Koruma altındaki ceylanı parçaladılar

YARIM METRE ÇUKUR KAZIP İÇERİ GİRDİLER!

Köpekler sağlam bir şekilde yapılan çitlerin altını yarım metre derinliğindeki bir tünel kazıp alana girdi. Ceylanlara saldıran köpekler, parçalayıp telef ettikten sonra yedi. Yaşanan olay sonrası üniversite yönetimi köpeklerin kazdığı tüneli iş makinesi ile kapattı. Üniversiteden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Başıboş köpekler dehşet saçtı! Koruma altındaki ceylanı parçaladılar

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

Ceylanların köpekler tarafından parçalanarak telef edilmesi sosyal medyada büyük bir tepkiye neden oldu. Daha önce bir kız öğrencinin de başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, üniversite yönetiminin ihmalinin devam ettiğini belirtti.

Başıboş köpekler dehşet saçtı! Koruma altındaki ceylanı parçaladılar

KÖPEKLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya (27), geçen Nisan ayında üniversite önünde otobüsten indiği sırada başıboş köpeklerinin saldırısında kaçarken K.A.'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Üniversitede okuyan öğrenciler, yönetimin konusunda herhangi bir önlem almadığını iddia ederek günlerce rektörlük önünde eylemler gerçekleştirmişti.

Başıboş köpekler dehşet saçtı! Koruma altındaki ceylanı parçaladılar

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ETİKETLER
#başıboş köpekler
#Ceylan Çiçek
#Doğa Koruma
#Köpek_saldirisi
#Harran Üniversitesi
#Milli Parklar
#Öğrenci Güvenliği
#Gündem
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