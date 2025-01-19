Başıboş köpekler parçalayarak öldürmüştü! 12 yaşındaki Eslem Teker için Bakan'dan flaş açıklama

19 Ocak 2025 14:24 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 14:42

Hakkari'de 12 yaşındaki Eslem Teker'in (12) köpek saldırısında yaşamını yitirmesin sonrası Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi: "Hesap verecekler..."

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi yürek parçalayan başıboş sokak köpeği terörüne sahne olmuştu. 12 yaşındaki Eslem Teker sokak köpekleri tarafından saldırıya uğramış, talihsiz çocuk saldırıda hayatını kaybetmişti. Bir kez daha başıboş köpek meselesini Türkiye'nin gündemine taşıyan olaya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

YEREL YÖNETİMİ SUÇLADI

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, olay nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Bu sorunun toplumsal bir güvenlik meselesi olduğu bilinciyle hazırlanan Kanun ve ilgililerin sorumluluğunun net olarak belirlendiği yönetmelik yayımlanmıştı. Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu. Ancak Kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı" dedi.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Yumaklı, "Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bakanlığımız 5199 sayılı Kanun kapsamındaki görevlerini karalılıkla sürdürmeye devam edecektir. Ayrıca yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli cezai ve hukuki her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır. Eslem kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.