Başıboş köpekler yine dehşet saçtı!

23 May 2024 09:29 - Güncelleme : 23 May 2024 09:34

Korkunç ölüm! Talihsiz kadın kendi köpeklerine yem oldu

Korkunç ölüm! Talihsiz kadın kendi köpeklerine yem oldu

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi’nde sokakta grup halinde dolaşan köpekler, çöp konteynırı yanında duran kediye saldırarak parçaladı.

Saldırı anları güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, o esnada sokakta herhangi bir insanın olmaması daha büyük bir faciayı önledi.