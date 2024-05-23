Başıboş köpekler yine dehşet saçtı!
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 May 2024 09:29 - Güncelleme : 23 May 2024 09:34
Bir türlü çözülemeyen başıboş köpek sorunu devam ediyor. Bu kez İstanbul'da grup halinde dolaşan sokak köpekleri bir kediye saldırdı.
Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi’nde sokakta grup halinde dolaşan köpekler, çöp konteynırı yanında duran kediye saldırarak parçaladı.
Saldırı anları güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, o esnada sokakta herhangi bir insanın olmaması daha büyük bir faciayı önledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı