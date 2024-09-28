Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Çaresiz kadın kendini böyle siper etti
Uzun süredir tartışılan başıboş köpek sorunu son bulmuyor. Dehşetin yaşadığı son yer Tekirdağ oldu. Köpeğini gezdirmek için evden çıkan kadın, sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeğini parçalamak için saldıran bir başıboş hayvanlara karşı kendini siper eden kadın, çeşitli yerlerinden yaralandı.
Sahipsiz sokak köpeği sorunu her gün gündem olmayı sürdürüyor. Vatandaşın canını tehdit eden başıboş köpekler, bu kez de bir başka köpeğe saldırdı. Çerkezköy'de köpeğini dışarıda hava alması için çıkaran kadın, kapıdan dışarı adım attığı esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
MOTOKURYE MÜDAHALE ETTİ
Evde baktığı köpeğin yara almaması için kendini siper eden kadın, olay esnasında sokaktan geçen bir motokuryenin müdahalesiyle kurtuldu.
KAMERALARA AN BE AN KAYDEDİLDİ
Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, mahalle sakinleri de sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpeklerine çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.
Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde ise yaralar oluştu.