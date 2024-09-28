Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Çaresiz kadın kendini böyle siper etti

28 Eylül 2024 12:23 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 12:32

Uzun süredir tartışılan başıboş köpek sorunu son bulmuyor. Dehşetin yaşadığı son yer Tekirdağ oldu. Köpeğini gezdirmek için evden çıkan kadın, sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeğini parçalamak için saldıran bir başıboş hayvanlara karşı kendini siper eden kadın, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Başıboş köpek dehşeti bitmiyor! Bu kez yer Ankara: 'Korkudan dışarı çıkamıyoruz'

Başıboş köpek dehşeti bitmiyor! Bu kez yer Ankara: 'Korkudan dışarı çıkamıyoruz'

Sahipsiz sokak köpeği sorunu her gün gündem olmayı sürdürüyor. Vatandaşın canını tehdit eden başıboş köpekler, bu kez de bir başka köpeğe saldırdı. Çerkezköy'de köpeğini dışarıda hava alması için çıkaran kadın, kapıdan dışarı adım attığı esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

MOTOKURYE MÜDAHALE ETTİ

Evde baktığı köpeğin yara almaması için kendini siper eden kadın, olay esnasında sokaktan geçen bir motokuryenin müdahalesiyle kurtuldu.

KAMERALARA AN BE AN KAYDEDİLDİ

Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, mahalle sakinleri de sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpeklerine çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde ise yaralar oluştu.