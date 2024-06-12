Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu kaza yapan motosikletli kurye yaralandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Haziran 2024 02:48 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 02:49
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin neden olduğu kazada motosikletli kurye yaralandı.
Özgürlük Mahallesi Plevne Caddesi'nde ilerleyen kurye Adnan Pehlivan idaresindeki motosiklet, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletli kurye, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bacak ve kollarında yaralar oluşan Pehlivan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı