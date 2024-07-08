Başıboş köpeklerle ilgili dosya artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ellerinde: Çözümleri inceledi

08 Temmuz 2024 20:36 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 20:39

Başıboş sokak köpekleri yine dehşet saçtı! Bu kez yer Hatay

Başıboş sokak köpekleri yine dehşet saçtı! Bu kez yer Hatay

Başıboş köpeklerin sokaklarda saçtığı tehlikelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı rapor tamamlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu soruna ilişkin tespitlerin ve çözüm önerilerinin olduğu raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu duyurdu.

"ÇÖZÜME ULAŞACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR"

Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün AK Parti MYK toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'a başıboş/saldırgan sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırladığımız raporu arz ederek zatı devletlerini ve MYK üyelerimizi bilgilendirdim." ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Raporumuzun mahiyetini detaylı bir şekilde dinleme nezaketi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sokaklarda aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanacağına, herkesin üzerinde mutabık kaldığı bu sorunun çözüme ulaşacağına inancımız tamdır. Evvela insan ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir. Raporumuzun sorunun çözümüne ilişkin önemli katkılar sunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum."