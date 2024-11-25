Başıboş sokak köpeği dehşeti! Onlarca tavuğu paramparça ettiler

25 Kasım 2024 09:28 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 09:44

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı. Bir bağ evinin bahçesine giren köpekler, onlarca tavuğu parçaladı. Başıboş sokak köpeklerinin tavukları telef ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Başıboş sokak köpekleri yine dehşet saçtı. Kırıkkale​'nin Bahşılı ilçesinde yaşanan olayda; bağ evinde hobi amaçlı tavuk​ besleyen Halit Bişkin, sabah saatlerinde yem vermek için gittiği sırada gördüğü manzara karşısında dehşete düştü.

Başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 46 tavuk telef oldu. Köpeklerin kümese girerek tavuklara saldırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRMAYA DEVAM ETTİLER

Özel sektörde işçi olarak çalışan Halit Bişkin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bağ evine gittiğinde köpeklerin hala tavuklarına saldırmaya devam ettiğini belirtti.

"NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM, OLDUĞUM YERDE KİTLENDİM"

Bahçeye geldiğinde gördüğü manzara karşısında dehşete düştüğünü anlatan Bişkin, "Sabah bahçeye geldiğimde şoke oldum. Ne yapacağımı şaşırdım, olduğum yerde kitlendim kaldım. Beni görünce kaçtılar. Aynı kediler gibi tel örgüden tırmanarak uzaklaştılar. Olayın ardından arkadaşlarımı ve mahalle muhtarını arayarak yardım istedim. Saatler ilerledikçe arkadaşlara haber verdim. Muhtarı aradım, 'Ne yapabiliriz?' diye sordum" diye konuştu.

"OLAYIN ŞOKU ÜZERİMDE"

Köpek saldırılarının yalnızca kendisini değil çevredeki diğer vatandaşları da mağdur ettiğini ifade eden Bişkin, "On tane de yese, neyse; hayvan açtır. Ama buraya girdiği zaman hepsini birden öldürüyor. Hayvan işte... Bunun çaresine bakılsın. Büyüklerimize buradan sesleniyoruz. Şu an hâlâ kelimeleri dahi telaffuz edemiyorum; olayın şoku üzerimde. Yardım bekliyoruz. Sadece ben değilim mağdur olan. Çevremdeki insanlar da aynı şekilde mağdur. Onların da kümes hayvanlarını telef ettiler. Hatta küçükbaş hayvanlara saldırıyorlar. Öğrencilere de saldırıyorlar, alışveriş yapan insanlara da" diye konuştu.