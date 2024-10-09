Başıboş sokak köpeği sorunu devam ediyor! Bu kez yer Antalya: Fuara daldı

09 Ekim 2024 17:16 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 17:21

Çözüme kavuşturulması beklenen başıboş köpek sorunu, her gün yeni bir olayla karşımıza çıkıyor. Antalya'da düzenlenen bir fuarın açılış töreninde salona başıboş bir sokak köpeği girdi. Drone'a havlayan köpek fuara katılan bazı vatandaşları korkuttu.

Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Çaresiz kadın kendini böyle siper etti

Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Çaresiz kadın kendini böyle siper etti

Onlarca can kaybı ve yüzlerce yaralanmaya neden olan başıboş köpeklerle ilgili son olarak Antalya​'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Antalya Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılış programında tören sırasında fuar alanında görüntü almak amacıyla drone​ ile çekim yapılırken aniden başıboş bir köpek salona girdi.

BAŞIBOŞ KÖPEK FUARIN AÇILIŞ TÖRENİNE GİRDİ

İlk başta dikkat çekmeyen köpek, drone'a havlamaya başladı.

Çekime devam eden drone'u takip eden köpek, zaman zaman konukların arasına daldı.

BAZI VATANDAŞLARI KORKUTTU

Bazı konukları korkutan başıboş köpek, vatandaşların yerlerini değiştirmesine sebep oldu. Katılımcıları geren olayda kamera ve objektifler bir süreliğine drone ile köpeğe döndü. Köpeğin salondan çıkmasıyla fuar programı kaldığı yerden devam etti.