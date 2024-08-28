Başıboş sokak köpekleri hayallerini yıktı! Futbolcu olmak istiyordu, kaçarken bacağı kırıldı

28 Ağustos 2024 10:23 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:44

İstanbul Büyükçekmece'de pazar günü yaşanan olayda; 10 yaşındaki Deniz Ilgar Bal, oyun oynadığı parktan eve dönerken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpeklerden korkan Bal, kaçmaya çalıştığı sırada bir sitenin girişindeki demir kapıya çarparak dengesini kaybetti ve dizini vurdu. Bal'ın bu çarpma sonucu bacağı kırıldı.

Babası tarafından hastaneye götürülen 10 yaşındaki Bal, ilk müdahalede bacağı alçıya alındı. Profesyonel futbolcu olmayı hayal eden Bal'ın bacağının riskli bir yerden kırıldığı ve düzgün kaynamama ihtimali olduğunu belirtildi.

"SPORCU OLACAKTI AMA DİZİ ÇOK KÖTÜ YERDEN KIRILDI"

Aynı bölgede daha önce de sürekli başıboş sokak köpeklerinin insanları kovaladığını aktaran baba Kenan Bal, “Parkta köpekler kovalamış. Kaçmaya çalışırken bacağını dizinin altından kapıya vurmuş ve bacak kırılmış. Dizleri yara içinde. Götürdüm iki gündür hastanedeyiz. Dizinin altından çok tehlikeli bir yerden kırılmış. Köpekler sürekli bunları kovalıyormuş ve sabahta kovalamışlar. Öğleden sonra 3 buçuk gibi tekrar kovalamışlar. Kendini korumak için bir siteye girmeye çalışırken dizini kapıya vurmuş. Daha önce de sürekli köpekler kovalıyordu. Çocuğum spor okuluna gidiyor. Futbolcu olmak istiyor. 3- 4 yıldır okula gidiyor. Sporcu olacaktı ama dizi çok kötü yerden kırıldı. Amatör ligde oynadı. Doktorlar çok tehlikeli bir yer inşallah düzgün kaynar” ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH İYİLEŞİRİM FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM"

Futbolcu olma hayalleri kuran ve bacağını kıran 10 yaşındaki Deniz Ilgar Bal ise şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımla parkta oyun oynuyordum sonra birden eve doğru gelirken köpek çalılığın arkasından bizi kovalamaya başladı. Bende kendimi korumak için siteye girerken dizimi çarptım ve kırıldı. Daha önce de çok kovaladı ve yanından geçen herkese saldırıyor. Futbolda amatör ligde oynuyordum inşallah iyileşir Futbolcu olmak istiyorum”