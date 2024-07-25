Basın Ekspres'te yangın faciası: Otları ve ağaçları yakıp kaçtılar!
İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda yaşanan dehşet verici olayda, henüz kimlikleri belirlenemeyen iki genç, öğle saatlerinde yol kenarında bulunan kuru otları kasıtlı olarak ateşe verdi. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki ağaçlığa sıçrayarak kontrolsüz bir yangına dönüştü.
Basın Ekspres Yolu'nda 2 genç yol kenarında bulunan otları ve ağaçları yakıp kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyük bir mücadeleyle söndürmeyi başardı. Ancak yangın, geniş bir alanda ciddi hasara neden oldu.
Birçok ağaç kül olurken, yaban hayatı da olumsuz etkilenmiş durumda. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
“AĞAÇLARA VE HAYVANLARA YAZIK OLDU”
Yangın nedeniyle ağaçların yanmasına üzüldüğünü dile getiren Hasan İlci “Burada işimi bitirdikten sonra depoya gelince dumanların yükseldiğini gördüm. Buraya koşup geldiğimizde büyük bir yangın olduğunu gördük. İki gencin otları yakıp kaçtığını söylediler. O sırada yangın büyüdü. İtfaiyeyi aradık gelip söndürdü. Bu memleket hepimizin. İnsanlar neden böyle yapıyor? Ağaçlara ve hayvanlara yazık oldu” dedi.