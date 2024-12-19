Başına mermi isabet eden uzman çavuşun inanılmaz kurtuluşu! İlk sözleri duygulandırdı

19 Aralık 2024 11:21 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:22

Bursa Adliyesi'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayında başına mermi isabet eden uzman çavuş kurtarıldı. Bir arkadaşı şehit olan uzman çavuşun ilk sözleri duygulandırdı. 5 gün sonra yoğun bakımdan çıkan ve gözlerini açıp yakınlarına konuşan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut, "Bizde kalırız, gitmeyin" dedi.

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Bursa’da 13 Aralık​ Cuma günü öğle saatlerinde 6. Ağır ceza mahkemesinde görülen duruşma salonunda bir olay meydana geldi. Tutuklu sanık Mertcan Akça ile baba Köksal Akça mahkemeye gelen müşteki Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından silahla vuruldu. Arbede esnasında kurşunların isabet ettiği baba-oğul olay yerinde hayatını kaybederken, 2 jandarma personeli ağır yaralandı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nurettin Yaşar kaldırıldığı hastanede 14 Aralık'ta şehit düştü, arkadaşı Uğur Bulut ise hastanede tedavi altına alındı.

''SUÇLULARIN EN AĞIR CEZAYI ALACAĞINA İNANIYORUM''

Duruşma salonundaki saldırıda mermi sağ şakağından girerek kafasının arkasından çıkan ve kafa tasında çatlak ve beyin kanaması yaşayan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acil ameliyata alındı. Saatler süren ameliyat sonrası Bulut, hayata tekrar tutundu. Yaklaşık 5 gün kaldığı yoğun bakımdan çıkan Bulut'u kapıda bekleyen ailesi ve yakınları karşıladı.

İLK SÖZLERİ

Yakınları sevinç gözyaşı dökerken, kuzeninin, "Bingöl'e gideceğiz, üstünü başını giydirelim" sözlerine uzman çavuş Uğur Bulut, "Yok yok bizde kalalım. Bizim evde yer var" diye karşılık verdi.

5 gündür çocuklarını yalnız bırakmayan Bulut ailesi hastanede beklerken, sevinç gözyaşlarına boğulan baba Abdullah Bulut ise ''Çok şükür durumu iyiye gidiyor. Ben suçluların en ağır ceza almasını istiyorum. Arkadaşı şehit düştü, Allah geride kalanlarına sabır versin. Biz bütün askerlerimize duacıyız" diye konuştu.