Başkanların Boğaz'da otel rekabeti! Serdar Bilgili aldı, Ünal Aysal dava açıyor

İstanbul Boğazı’nın en önemli simge yapılarından biri olan Les Ottomans Oteli, icra yoluyla satış sürecinin ardından sonunda el değiştirdi. Beşiktaş’ın eski başkanı ve iş insanı Serdar Bilgili, otelin yeni sahibi oldu. Otelin eski sahibi olan Galatasaray’ın eski başkanlarından Ünal Aysal ise ihaleye itiraz edeceğini ve dava açacağını açıkladı.

BİLGİLİ 3,2 MİLYAR LİRAYA ALDI

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nin 23 Haziran’da başlattığı e-ihale, 30 Haziran’da tamamlandı. İhaleyi, başlangıç bedelinin yaklaşık 4,5 katı olan 3 milyar 200 milyon TL teklifiyle Serdar Bilgili’nin şirketi BLG Varlık Yönetim AŞ kazandı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Borçlunun süreç boyunca ortaya koyduğu tüm haksız eylem ve kamuoyunu yanıltıcı girişimlerine rağmen, Les Ottomans olarak bilinen otelin icra ihalesi şirketimiz adına başarıyla sonuçlanmıştır” denildi.

AYSAL MEYDAN OKUDU: BU FİLMİ DAHA ÖNCE GÖRDÜK

Les Ottomans’ın eski sahibi Ünal Aysal ise ihalenin iptali için yargıya başvuracağını duyurdu. Basına konuşan Aysal, “Bu otelin ekspertiz değeri 180 milyon dolar. Biz bu filmi daha önce gördük. İhalenin iptali için hem kanuni hem de şekilsel birçok gerekçemiz var. Bu hafta içinde dava açacağız” ifadelerini kullandı.