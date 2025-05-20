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Başkente metrobüs müjdesi! Fotoğrafları ortaya çıktı

Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü, başkentte toplu ulaşımda kaliteyi artırmak ve trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla filosuna yeni nesil metrobüsler katacak. Yeni metrobüsler çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, en az 270 yolcu kapasiteli, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesine sahip olacak.

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Başkente metrobüs müjdesi! Fotoğrafları ortaya çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 17:08

İstanbul'da trafiği rahatlatan ve vatandaşlara yıllardır ulaşım kolaylığı sağlayan metrobüs, şimdi de Ankara'ya gidiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni metrobüsler çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, en az 270 yolcu kapasiteli, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesine sahip olacak.

Başkente metrobüs müjdesi! Fotoğrafları ortaya çıktı

TEKNİK VE SÜRÜŞ EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi özelliklerle donatılan metrobüsler için EGO personeline teknik ve sürüş eğitimleri veriliyor.

Başkente metrobüs müjdesi! Fotoğrafları ortaya çıktı

Eğitimler sayesinde sürücüler, araçlarda etkin kullanım noktasında uzmanlaşacak.

Başkente metrobüs müjdesi! Fotoğrafları ortaya çıktı

ÜÇ GÜZERGAHTA HİZMET VERECEK

EGO bünyesinde hizmet vermesi planlanan metrobüsler için üç güzergahta fizibilite çalışmaları sürüyor.

Ayrı üç güzergah, "Yenikent-Ulus-Karapürçek", "Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Protokol Yolu-Konya Yolu-Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü", "Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Ovacık Mahallesi-Etlik Caddesi-Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü" olacak.

Başkente metrobüs müjdesi! Fotoğrafları ortaya çıktı

Öte yandan, 1 metrobüs, test amaçlı sürüş ve güzergah deneyimi kazanmak amacıyla Ankara'nın bulvar ve caddelerinde kullanılıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Metrobüsü bir günde kaç yolcu kullanıyor?
Günümüzde Metrobüs, Söğütlüçeşme – Beylikdüzü Sondurak güzergâhında günde ortalama 800.000 kişi taşımaktadır.
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