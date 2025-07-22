Başkentte 26 katlı binadaki yangın soruşturmasında tutuklama kararı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı binada çıkan yangında, aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturma yürütülüyor. Yapı denetim şirketi sahibi Y.S.K. tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında 13 Temmuz'da saat 22.00 sularında binanın şaft kısmındaki elektrik tesisatında kullanılan malzemenin standarda uygun olmaması nedeniyle yangın çıkmıştı. Alevler kısa sürede diğer katlara sıçramıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edilmiş, bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etmişti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda kontrol altına alınmıştı.