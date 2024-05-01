Ankara'da ulaşım durdu! Sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

01 May 2024 11:02 - Güncelleme : 01 May 2024 11:53

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, ulaşımı da aksattı. Bazı metro istasyonlarının da zarar gördüğü dün akşamki sağanak sonrası sabah saatlerinde metroyu kullanmak için istasyona giden vatandaşlar, uyarı yazılarıyla karşılaştı.

METRO GİRİŞLERİNE BİLGİLENDİRME METNİ ASILDI

Bu kapsamda, metro girişlerine asılan bilgilendirme metinlerinde, "30 Nisan günü kentimizi etkileyen yoğun yağışlardan dolayı hattımızın belli kesimlerinde yaşanan aksaklıkların işletme yapmaya olanak vermemesi nedeniyle, OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında tren işletmesi yapılmayacaktır. Bu istasyonlar arasında otobüs işletmesi ile hizmet verilecektir." ifadeleri yer aldı.

OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonlarının hizmet dışı kalması nedeniyle yolcular bu hatlar arasında otobüslerle taşınıyor.

DÜKKANLARI SU BASTI

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, araçlar yolda mahsur kaldı. Yeni Mahalle, Demetgül Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesinde yol çöktü, dükkanları su bastı.