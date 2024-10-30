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Başkentteki Cumhuriyet coşkusu havadan görüntülendi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ekim 2024 01:20 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 01:21

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ankara'nın simgelerindeki ışık şovları havadan görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde olduğu gibi başkent Ankara​'da da büyük coşkuyla kutlandı. Gün boyu devam eden çeşitli etkinlikler, akşam saatlerinde kent genelinde düzenlenen gösterilerle taçlandı.

Başkentteki Cumhuriyet coşkusu havadan görüntülendi - 1. Resim

Ankara'nın simgeleri arasında yer alan Atakule, Ankara Kalesi​, Cumhuriyet Kulesi ve TOBB Kuleleri, Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna hazırlanan görkemli ışık gösterileriyle adeta birer sanat eserine dönüştü.

Başkentteki Cumhuriyet coşkusu havadan görüntülendi - 2. Resim

Kent merkezinin yanı sıra Ankara'nın farklı ilçelerinde düzenlenen konserler, sergiler ve halk dansları gösterileriyle gün boyu devam eden kutlamalar, havai fişek gösterileriyle Cumhuriyet'in 100. yılına olan bağlılık ve sevgi dile getirildi.

Başkentteki Cumhuriyet coşkusu havadan görüntülendi - 3. Resim

Öte yandan, ilçelerde düzenlenen konserler ve diğer etkinliklerle kutlamalar kent genelinde devam etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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