Baskın yapılan kasapta mide bulandıran görüntü! Tarihi geçmiş etler ele geçirildi

Kocaeli'de baskın yapılan kasaptan halkın sağlığını tehdit eden bozulmuş ve tarihi geçmiş gıda ürünleri ele geçirildi.

Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan tarihi geçmiş gıda ürünlerine karşı ekipler denetimlerini sürdürüyor. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde zabıta ve tarım müdürlüğü ekiplerinin ortak denetiminde, halk sağlığını tehlikeye atarak küflenmiş ve tarihi geçmiş et sattığı tespit edilen kasap faaliyetten menedildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde halk sağlığını tehlikeye atan, tarihi geçmiş ve küflenmiş et satan bir kasaba baskın düzenlendi ve işletme faaliyetten men edildi.
Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa denetim yaptı.
Denetimde tezgahta ve depoda tarihi geçmiş, küflenmiş etler tespit edildi.
Halk sağlığını tehlikeye attığı belirlenen kasabın faaliyeti durduruldu ve işletme mühürlendi.
El konulan bozuk ve tarihi geçmiş etler imha edilmek üzere götürüldü.
SON KULLANMA TARİHLERİ GEÇTİ

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine ilçedeki bir kasapta ortak denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin iş yerinde yaptığı incelemelerde; tezgahta satışa sunulan ve dükkanın arka bölümündeki dolaplarda muhafaza edilen etlerin bozuk olduğu, bazı ürünlerin küflenmeye başladığı ve son kullanma tarihlerinin geçtiği tespit edildi.

İMHA EDİLMESİ İÇİN EL KONULDU

Halk sağlığını tehlikeye attığı belirlenen işletme hakkında tutanak tutan ekipler, dükkanı mühürleyerek faaliyetine son verdi. İşletmedeki bozuk ve tarihi geçmiş ürünler ise Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince el konularak imha edilmek üzere götürüldü.

Öte yandan, Çayırova Belediyesinden denetime ilişkin yapılan açıklamada, "Halkımızın sağlığı söz konusuysa sıfır tolerans. Asla taviz yok" ifadelerine yer verildi.

