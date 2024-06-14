'Başkomiser Volkan' çetesi çökertildi!

14 Haziran 2024 09:34 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 09:35

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 83 yaşındaki H.T.Ö.'yü, arayıp kendisini ‘Başkomiser Volkan' olarak tanıtan çete, yaşlı adamı kimlik bilgilerini ele geçirdi. Bilgileri alan çete üyeleri, yaşlı adama ‘Adın ve paraların FETÖ terör örgütüne karışmış olabilir. Para ve altınlarını alacağız, temizleyip sana geri vereceğiz' diye kandırdı.

Durum üzerine korkudan kendisini ‘Başkomiser Volkan' olarak tanıtan dolandırıcıya güvenen yaşlı adam, evine gelen D.C. (20), K.Ö. (20), Y.Ç. (23) ve İ.C. (21)'e 35 bin doları ile 15 tam altınını verdi. Dolandırıcılardan geri dönüş alamayan yaşlı adama durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÖZEL EKİP KURULDU, ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İhbar üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü mercek altına alan ekipler, şüpheli D.C. (20), K.Ö. (20), Y.Ç. (23) ve İ.C. (21)'nin olayı gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a kaçtığını tespit etti.

İstanbul'da düzenlenen operasyon sonucunda, şüpheliler ile birlikte 4 telefon, 3 bin 400 dolar, 2 bin Euro ve 12 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler, yakalanarak Bursa'ya getirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece D.C. (20), K.Ö. (20), Y.Ç. (23) tutuklanırken İ.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.