Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Talihsiz genç hayatını kaybetti: O anlar kamerada

17 Temmuz 2024 10:09 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 10:09

Başıboş sokak köpekleri sorunu bir türlü çözülemedi. Vatandaşların hayatını tehlikeye atan köpekler yüzünden bir kişi daha hayatını kaybetti. Bu kez yer Aydın...

Nazilli ilçesinde gece 02.00 civarında 25 yaşındaki D.K yönetimindeki 09 AKG 332 motosiklet, 24 yaşındaki Furkan Berk Şahin'in kullandığı bisikletle çarpıştı.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki sürücü de yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürülen Şahin, öğlen saatlerinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Jandarma, kazanın oluş sebebine ilişkin güvenlik kameralarını inceledi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Şahin'in bisikletiyle seyir halindeyken kendisine doğru koşan sahipsiz köpekten kaçmak istediği esnada aynı istikametten gelen motosikletliyle çarpıştığı anlar yer aldı.