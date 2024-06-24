Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Başsavcı, avukatın hayatını heimlich manevrasıyla kurtardı!

Başsavcı, avukatın hayatını heimlich manevrasıyla kurtardı!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Haziran 2024 14:33 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 14:42

Bursa Orhangazi'de soluk borusuna yemek kaçan avukat Güner Elçin’i, Başsavcı Enis Tekgül heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Orhangazi’de bir ızgara salonunda meydana gelen olayda, Orhangazi Adliyesinde görevli İcra Başmüdürü Muhammed Fatih Kaya ve Müdür yardımcısı Taha Selman Bingöl’ün tayini sebebi ile veda yemeği organize edildi. Yemeğe, hakim, savcılar ve adliye personeli ile birlikte avukatlar da davet edildi.

Orhangazi’de uzun yıllardır avukatlık yapan Güner Elçin de davetliler arasında yer aldı.

YEMEK SOLUK BORUSUNU TIKADI 

Yemek yediği sırada soluk borusu tıkanan 79 yaşındaki avukat Güner Elçin aniden fenalaştı. Yemektekiler müdahale etse de sonuç alamadı. Bu sırada Elçin’in yardımına Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül yetişti. Tekgül, heimlich manevrası uyguladığı avukat Elçin’in yeniden nefes almasını sağladı. Bursa Barosu avukatlarından olan Güner Elçin, ocak ayında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.R.Erinç Sağkan tarafından meslekteki 50. Yılı onuruna berat almıştı.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA 

Başsavcı Tekgül’ün avukat Elçin’in hayatını kurtardığı o anlar gecenin düzenlendiği ızgara salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde avukat Güner Elçin’e yemek sırasında fenalaştığı görünürken, ilk müdahalelerin sonuç vermediği ve Başsavcı Tekgül’ünhızla yardıma geldiği kayıtlara yansıyor. Tekgül’ün heimlich uygulamasından sonra Elçin’in kendine gelmesi ve salondakilerin rahatladığı o anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...